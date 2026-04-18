Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın kendi evinde ligde kalma adına zorlu bir maça çıkacak olurken, maçın hazırlıkları tamamlandı.

BAL 5. Grup 23.haftasında yarın saat 14.00'da Söğüt İlçe Stadı'nda Söğütspor, 2 Eylül İnönü Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi lacivert-sarılı ekipte maçın oynayacağı statta günü tek antrenmanla geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Söğütspor 13 takımlı ligde 26 puanla üşme hattı olan 10'uncu sırada haftayı tamamlarken, rakibi 2 Eylül İnönü Belediyespor 28 puanla düşme hattının bir üstünde 9'uncu sırada yer alıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala kritik maç öncesi Söğütspor futbolcuların son antrenmanda neşelerin yerinde olduğu görüldü.