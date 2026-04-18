Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangınlarından etkilenen vatandaşların geçici barınma alanları incelendi.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak rüzgârın etkisiyle Bilecik'te bazı köyleri etkisi altına alan orman yangınlarından etkilenen vatandaşların geçici barınma alanları incelendi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kılıç, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlerken, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Yangından etkilenen vatandaşların durumuyla yakından ilgilenen Kılıç, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Geçici barınma alanlarında yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik süreçler de yerinde değerlendirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 'Vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledik, kurumlarımızca yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Devletimizin tüm imkânlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha ifade ediyor, bu sürecin birlik ve dayanışma içerisinde en güçlü şekilde atlatılacağına inanıyoruz' dedi.