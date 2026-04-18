Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Doğukent Mahallesi sera alanında bulunan atölyelerde üretim ve bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından; baharın gelişiyle bir yandan kentin dört bir yanındaki parklar, yaşam alanları ve yeşil alanlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken bir yandan da atölyelerde üretim ve bakım faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler, Doğukent Mahallesi sera alanında bulunan atölyelerde; makine tamir, kaynak, marangoz ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Parklar, yaşam alanları ve yeşil alanlarda kullanılan ekipmanların bakım ve onarımları titizlikle gerçekleştirilirken, oturma bankları, kamelyalar, pergoleler ve piknik masaları da Elazığ Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla üretiliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşların yeşil alanlardan daha konforlu şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.