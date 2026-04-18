Bilecik'te koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Kuruluş Müdürü Nurcan K. Başkaya, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) Kuruluş Müdürü Emre Erdal ile Müdür Yardımcıları Mehtap G. Civan ve Hilal Tetik katıldı. Toplantıda kurumların mevcut durumları ele alınırken, koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik yürütülen hizmetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Çocukların sosyal, psikolojik ve eğitim süreçlerinin daha etkin desteklenmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahada yürütülen hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz' dedi.