Bilecik'in Söğüt ilçesinde çim biçme çalışmaları başladı.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilçe genelinde çim biçme çalışmaları başlatıldı. Yeşil alanların bakım ve düzenlenmesi amacıyla sahada çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde parklar, bahçeler ve ortak kullanım alanlarında yürütülen çalışmalarla, çevrenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada 'Daha yeşil, daha düzenli ve daha estetik bir Söğüt için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söğüt'ümüz için çalışmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz' dedi.