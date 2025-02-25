Söğüt Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyacak yeni müzik sınıfı, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’in katılımıyla açıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Anadolu Lisesinde bir maden firmasının yatırımlarının katkılarıyla oluşturulan müzik sınıfının açılış törenine İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, maden firması yatırımları genel müdür Yardımcıları, İşletme Direktörü Engin Başer ve Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü Ebru Doğutepe ile birçok yetkili katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Tuncer; "Bugün sadece bir sınıfın kapılarını değil, yüreklerimizi de müziğin büyülü dünyasına açıyoruz. Bu sınıf, müziğe gönül veren herkes için bir yuva ve ilham kaynağı olacaktır" dedi.

Tuncer, bu tür yatırımların öğrencilerin düşünme becerilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak açısından oldukça kıymetli olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından öğrenciler, yeni müzik sınıfında gerçekleştirdikleri müzik konseri ile etkinliğe renk kattılar.