Bilecik’te düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvasında Söğüt Anadolu Lisesi Erkek Futsal Takımı rakiplerini mağlup ederek il birinciliği kazandı.

Bilecik’te çeşitli ilçlerde spor salonlarında düzenlenen Futsal Turnuvasında Söğüt Anadolu Lisesi il birincisi oldu. Bu önemli başarı, sporcuların disiplini ve takım ruhuyla dikkat çekerken, Söğüt Anadolu Lisesi adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Turnuvanın ardından bir açıklama yapan Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yılmaz, "Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin başarısında büyük emeği olan Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Kazık’a ve antrenörleri Burak Horsaoğlu’na teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.