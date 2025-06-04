Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi sebebi ile çiçekler bu yıl geç açtı. Yaylada doğa, yeni yeni canlanmaya başladı.

Şehrin gözde yaylalarından biri olan Dikmen Yaylası’nda, bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. Bin 725 metre rakıma sahip yaylada, özellikle Tikenli Yalak mevkiinde doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle haziran ayını buldu. Uzun yıllardır bölgede yaşayanlar, yaylada çiçeklerin her yıl mayıs ayı başında açtığını, ancak bu yıl ilk kez haziran başında renklenmeye başladığını ifade ettiler. Bu yıl geçte olsa açan çiçeklerle birlikte rengarenk bir örtüye bürünen yayla, fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri bekliyor.