Elazığ’da Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan personele eğitim verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan personele ’Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri’ konulu eğitim düzenlendi. İlgili eğitimde katılımcılara temel halk sağlığı yaklaşımlarının geliştirilmesi, güncel halk sağlığı hizmetleri konularında bilgi ve motivasyonun artırılması, toplum sağlığı hizmetlerinin geliştirilip güçlendirilmesi ile toplum sağlık düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması konularında çeşitli bilgiler verildi. 3 gün devam eden eğitim programı sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.