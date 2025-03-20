Ankara’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde beş önemli proje için sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Ankara’da desteklenen beş önemli proje için sözleşme imza süreçleri tamamlandı.

Toplam bütçesi 26 milyon lira olan ve yaklaşık 20 milyon lira destek alan bu projeler, bölgesel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyerek kadın istihdamını artırmayı, geleneksel üretim biçimlerini modern teknolojiyle entegre etmeyi ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Desteklenen projeler

Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezi Küçük Sanat Kooperatifi tarafından yürütülecek ‘Anadoludakiler-Zamansız Zarafet: Sof Dokumanın Yeniden Doğuşu’ projesi ile Ankara’ya özgü sof kumaşın üretiminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Bir diğer proje olan ‘Anadoludakiler-Atalık Tohumlarla Yerelden Küresele: Ayaş Domatesinin Katma Değerli Yolculuğu’ projesi ile coğrafi işaretli Ayaş domatesinden üretilmesi planlanan salça, sos, domates suyu ve pizza sosu gibi katma değerli ürünlerin üretilmesi hedefleniyor.

‘Anadoludakiler-Üzüm Suyu ve Hardaliye Üretimi: Kadın Gücüyle Yerel Lezzetler’ projesi ise coğrafi işaretli Kalecik Karası üzümünden üzüm suyu ve hardaliye üretimi yapılarak yerel lezzetlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Projelerden biri olan ‘Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi’ ile de, coğrafi işaretli Nallıhan iğne oyasının tanıtımının dijitalleştirilmesi ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yer edinmesinin sağlanması hedefleniyor.

‘Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi’ adlı proje ise elektrikli araç sektöründe kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, desteklenen projelerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"SOGEP ve SOGEP-Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen projeler, bölgemizde sosyal kalkınmayı güçlendiren, kadın istihdamını artıran ve üretim modellerini modern teknolojiyle entegre eden önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu projeler, 2024-2028 Bölge Planı’nın temel hedefleriyle örtüşerek Ankara’nın yenilikçi üretim kapasitesini artırırken, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sunacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak, bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."