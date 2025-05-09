Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında şoförlere yönelik trafik güvenliği semineri düzenlendi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği seminere, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız ve odalara kayıtlı şoförler katıldı.

Çarşamba Öğretmenevi konferans salonundaki seminerde; taksi, minibüs, öğrenci servisi ve halk otobüsü şoförlerine trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve toplu taşıma güvenliği videolar eşliğinde anlatıldı.

Seminer sonrası açıklama yapan Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, "Toplu taşıma yapan arkadaşlarımız kendi sıkıntılarını ve taleplerini dile getirme fırsatı buldu. Faydası yüksek, verimli bir etkinlik oldu" dedi.