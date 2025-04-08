Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Körteke Mahallesi’nde bir ikamette sobadan çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması teselli olurken, yangın sırasında park halinde olan bir araç yanmaktan son anda kurtarıldı.

Sabaha karşı meydana gelen yangın, Körteke Mahallesi’nde Şahin Yayla’ya ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark eden mahalle muhtarı ve komşular, ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evin hemen yanında park halinde bulunan araç, son anda yanmaktan kurtarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.