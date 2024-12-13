Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’te Fırat Nehri üzerinde bulunan ve ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tişrin Barajı’nın kontrolünü ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’den temizledikleri Münbiç bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. SMO, Münbiç’te Fırat Nehri üzerinde bulunan ve ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tişrin Barajının kontrolünü ele geçirdi. Münbiç’in güneyinde yer alan baraj 2015 yılından bu yana PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeydi.
Kaynak: iha