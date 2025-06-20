Slovakya’nın başkenti Bratislava’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti. 178 yolcu, su takı seremonisi ve karanfillerle karşılandı.

Slovakya’dan uçuşlar, Exim Kartago-Corendon Havayolları iş birliği ile 28 Eylül’e kadar her perşembe günü gerçekleşecek. Yaz sezonu boyunca toplam 36 ATM ile yapılacak uçuşlarda yaklaşık 6 bin yolcu taşınması bekleniyor.

Söz konusu ilk uçuşu tarihi bir gün olarak nitelendiren Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kış boyunca fuar fuar dolaşıp onların buraya gelmesi konusunda yaptığımız tüm uğraşların sonucu olarak bugün hep birlikte büyük bir keyif yaşıyoruz. Biraz önce kaptan pilotla konuştuğum zaman karşılamadan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. "Bu ikramlar olduğu sürece, bu güler yüzünüz olduğu sürece çok daha fazla Avrupa’dan buraya turist gelecektir" dedi. Ben de kendisine bunu görmüyor musunuz başka yerlerde, dedim. O da, "Hayır hiçbir yerde bu kadar ilgi ve alaka, bu kadar ikramlar görmüyoruz" dedi. Değerli müdürüme de bu hususta yakın ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Tek bir davamız var şehrimizde ve bölgemizde turizmimizi olabildiği kadar üst seviyeye taşımak."