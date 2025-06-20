Burdur’da sahipsiz hayvanlar için kurulan modern rehabilitasyon ve doğal yaşam tesisinin ilk etabı hizmete girdi.

Burdur’da Boğaziçi köyü sınırlarında 75 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nın 40 bin metrekarelik ilk bölümü hizmete alındı. Burdur Valiliği İl Özel İdaresi’nce hayata geçirilen projeyle, sokak hayvanlarına hem güvenli bir barınma hem de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuluyor. Tesiste 100 metrekare müşahede, 300 metrekare anneli-yavrulu bölüm, 900 metrekare 10 doğal yaşam alanı ve yaban hayvanlarına yönelik bin metre karelik rehabilitasyon ünitesi bulunuyor. Ayrıca ameliyathane, muayene odaları, karantina bölümü, ameliyat sonrası bakım alanları ve veteriner hekim ofisleri gibi birçok işlevsel birimin yer aldığı tesiste incelemelerde bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Bu proje sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasına katkı sağlayacak. Doğal yaşamlarına en uygun şekilde destek verilmesi açısından önemli bir adım" dedi.