Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iki önemli sergi, mübarek Kadir Gecesi'nin gönülleri kuşatan manevi ikliminde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da Peygamber Efendimizin kutlu risalet yolculuğunu ve hayatını anlatan Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Mukaddes Emanetler Sergisi'ne Kadir Gecesi'nde gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sergilerde duygu dolu anlar yaşandı

Özellikle Ramazan ayı boyunca sergilere olan ilginin artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, 'Kadir Gecesi gibi özel bir gecede Siyer Sergimize ve Mukaddes Emanetler Sergimize gösterilen ilginin zirveye ulaşması çok daha büyük anlam kazandı. Hemşehrilerimizin Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından tanıması ve mukaddes emanetlerle buluşması bu anlamlı geceyi en güzel şekilde ihya etmelerine vesile oldu. Asırlardır ilmin, irfanın ve medeniyetin merkezi konumunda olan Konya'mızda böylesine maneviyatı yüksek etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kadir Gecesi'ne özel sabah namazına kadar açık olan sergilerimize ilgi gösteren tüm Peygamber aşıklarına en içten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Sergileri ziyaret edenler Başkan Altay'a Büyükşehir'e teşekkür etti

Kadir Geçesi'nde sergileri ziyaret eden ziyaretçiler ise, böyle anlamlı programlarla buluşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Taş Bina'daki Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür Merkezi'ndeki Mukaddes Emanetler Sergisi'ni Ramazan ayı boyunca ziyaret edenlerin sayısı 56 bini geçti. Aralık ayından bu yana Taş Bina'da açık olan Siyer Sergisi'ni toplamda ziyaret edenleri sayısı 73 bin 325 oldu. Siyer Sergisi, bayrama kadar 10.00-16.00 - 20.00-22.00 saatleri arasında; bayramdan sonra ise haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da ziyaret edilebilecek.

Mukaddes Emanetler Sergisi

Ramazan ayına özel açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'nde Peygamber Efendimizin Nâl-ı Şerif'i ve kabir toprağı, Semure ağacı parçası, Kabe kilidi ve anahtarı, Hazreti Ömer'in kılıcı gibi 47 adet teberrük ve 16 adet Kabe örtüsü yer aldı.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kadir Gecesi vesilesiyle Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ihya programı da gerçekleştirildi.