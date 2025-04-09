Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız İstanbul’da bulundu.

Sivrihisar’da önceki gün kaybolan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli kızdan iyi haber geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Elif Ünalan, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi’ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istemişti.

Gündüz saatlerinde aileden alınan bilgiye göre, çıkan kayıp haberlerinin ardından bir kişi genç kızın aile yakınlarına ulaştı ve Elif Ünalan’ın İstanbul’da olduğunu belirterek, engelli kızı gün içinde kendilerine teslim edeceğini söyledi. Kızlarının sağ bulunmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşayan aile, heyecanla Ünalan’ın Eskişehir’e gelmesini bekliyor.