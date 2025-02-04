Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Siverek Belediyesince tarafından hayata geçirilen Karacadağ-Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi, kadınlar için yeni bir istihdam fırsatı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Dicle-Bağlar Kadın Kültür Merkezi’nde yapımı tamamlanan merkez, kadınların eğitim alarak kendi işlerini kurabileceği bir merkez olacak.

Kısa süre önce hizmete başlayan Karacadağ-Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi’nde, 30 kadın kursiyer usta öğreticiler gözetiminde yöresel yemekler ve yöresel tatlıları yapmayı öğreniyor.

Ayrıca Siverek’in zengin yemek kültürünün de tanıtılacağı merkez, kadınlar için yeni bir istihdam alanı oluşturacak.

Merkezde eğitimini tamamlayan kadınlar, iş gücüne katılmaları yönünde teşvik edilecek ve yeni istihdam alanlarıyla ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.

Dicle-Bağlar Kadın Kültür Merkezi Sorumlusu Seyran Çiftçi, projenin her yönüyle önemli olduğunu söyledi.

Siverek Karacadağ Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi’nin ilçe ekonomisinin ve sosyal kalkınması adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları söyledi: "Bu proje, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olup, özellikle ev hanımlarının gastronomi alanında kalifiye hale getirilerek gelir getirici faaliyetlerde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Projemiz, SEECO Programı kapsamında desteklenmiş olup, şu an 30 girişimci kadının profesyonel olarak eğitilmesi sürecini sürdürmektedir. Bu süreç, kadınlarımızın kendi işlerini kurmalarına, ekonomik olarak güçlenmelerine ve Siverek’in gastronomi alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmalarına katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında, SEECO Ekibi’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek’e, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Çolak’a ve Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak’a verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca, gastronomi merkezimizin içinde bulunan tüm makine ve teçhizat SEECO Programı tarafından finanse edilmiştir. Merkezin tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi ve gastronomi alanında hizmet verecek hale getirilmesi ise belediyemizin finansal desteğiyle gerçekleşmiştir. Bu proje sadece bir başlangıç. Siverek’in mutfak kültürünü güçlendirerek, kadın girişimciliğini destekleyerek ve yerel ekonomiyi kalkındırarak hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız."

Kursiyer Seher Konakçı, yaklaşık 2 aydır eğitim aldığını ve çalışma ortamının çok iyi olduğunu belirterek, "Profesyonel şeflerimizin gözetiminde eğitim alıyoruz. Yöresel tatlılar ve yemekler yapmayı öğreniyoruz. Benim için öncelik iş ortamı, çalışma ortamı, eğitim aldığım ortam ve arkadaşlarımızdı. Burada o bağı yakaladık. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel eğitimler alıyoruz. Bize bu şansı tanıyan Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak’a çok teşekkür ediyoruz. Burada orman kebabı, karacadağ pilavını pişirmeyi, kuru fasülye yapmayı öğrendik. Bir çok yemekleri öğrendik aslında. Salata çeşitlerini öğrendik. Sunum olarak inanılmaz profesyonel bir şekilde sunumları öğreniyoruz şu an. Gelecekte arkadaşlarımızla planlarımız var ve yer açmayı düşünüyoruz. Yöresel yemekler ve yöresel tatlılar üzerine. Buradan sonra öyle bir yer açma şansını yakalarız. Gastronomi merkezi öncelikle ev hanımlarına çekinen, gelemeyen, çalışma ortamına hiç girmemiş bayanlar için büyük bir öneri oldu aslında. Kendimizi geliştiriyoruz, ev dışına çıktık. Buradan sonra restoran açabiliriz, üst düzey lokantalarda istihdam edilebiliriz" diye konuştu.

Çalışma ortamının çok iyi olduğunu aktaran kursiyer Ayla Sultan, şu ifadeleri kullandı:

"En önemlisi burada hijyen eğitimi, makine ve aletlerin kullanımını öğrenmek çok önemliydi. Daha sonra yöresel yemeklerimizle ilgili kuru fasülye, kavurma, pilav ve nohut öğrenimi konusunda yol kat ettik. Aslında bizim kendi evlerimizde normal yaptığımız yöresel yemekleri bu kurs sayesinde ufak dokunuşlarla daha profesyonel hale getirebilmek çok mutlu edicidiydi. Benim en büyük desteçilerim çocuklarımdı, onlar benimle gurur duyuyor. Burada olmaktan arkadaş ortamından çok memnunum. Günümüz çok güzel enerjik ve dinamik geçiyor ki her şeyi beraber paylaşabiliyoruz. Burada birbirimize yardımcı olabiliyoruz. Eğitimimi tamamladıktan sonra da hedefimiz kendi arkadaşlarımızla birlikte hep beraber güzel bir yer açmak istiyoruz. Özellikle kadınlara istihdam konusunda bu konuda öncelik gösterdiği için öncelikle Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak’a çok teşekkür ediyoruz."

Eğitime tatlıları öğrenmek için geldiğini ancak yöresel yemekleri de öğrendiğini dile getiren Bedriye Kırtay, "Tatlıcı olarak başladım ancak çok güzel eğitimler alıyoruz, çok tarifler öğreniyoruz hepimiz. Bizim yöresel şıllık tatlısını öğrendik, şıllık tatlısını burada daha farklı şekilde daha farklı sunumlarla öğrendim. Ortamımız ve çok güzel arkadaşlıklarımız oldu, çok güzel bir ortam. Çok mutlu olarak buradan çıkıyorum, Buraya geldiğimde kendim MasterChef programında gibi hissediyorum. Hatta oraya katılmayı bile düşünüyorum. dedi.