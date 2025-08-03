Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) geliştirdiği yerli ve sertifikalı “Kuantum” buğday tohumları, Sivas Belediyesi tarafından 100 çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Yerli tohumlarla Sivas’ın tarımsal üretimine katkı sağlıyoruz” dedi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından geliştirilen yerli ve sertifikalı “Kuantum” buğday tohumlarını çiftçilere dağıtmak üzere Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde tören düzenledi.

Törene, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, il protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı.

YERLİ TOHUMLA YÜKSEK VERİM

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2010’dan beri sürdürülen Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen dört ekmeklik buğday çeşidinden “Kuantum”un yüksek verimli ve un fabrikalarınca tercih edilen bir çeşit olduğunu belirtti. Karaköy, “Sivas coğrafyasında yüksek verim aldığımız bu tohumun çiftçilerimize ulaşması bizi mutlu ediyor” dedi.

“SİVAS TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNE ÇIKACAK”

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, SBTÜ’nün savunma sanayi ve tarım teknolojilerindeki başarılarını överek, “Kuantum tohumu, bir başakta 1’e 30 verim sağlıyor. Sivas bir tarım şehri; bu tohumlarla çiftçilerimizi destekliyoruz. Ticaret Borsası, bu buğdayın enerjisinin çok yüksek olduğunu belirtti. Yerli tohumlarla tarımsal üretime katkı sunmaktan mutluyuz” diye konuştu.

“TOHUM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerli tohumun önemine vurgu yaparak, “Tohumda dışa bağımlılığı azaltmak milli güvenlik meselesidir. Pandemi ve savaşlarda gördük ki, gıda ve tarımda kendine yeten ülkeler ayakta kalıyor. Sivas Belediyesi’nin çiftçilere destek olmasını takdir ediyorum. Bu tohumlar bereket getirsin” dedi.

Tören, 100 çiftçiye “Kuantum” buğday tohumlarının teslim edilmesiyle sona erdi.