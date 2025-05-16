Sivas’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının 15 kişiden 8’i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 1 şahıs Gaziantep’te olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, 81 miligram sentetik kannobinoid, 2,28 gr esrar, 193 kullanımlık kâğıda emdirilmiş vaziyette sentetik kannobinoid maddesi, 212 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 15 şahıstan 8’i adli mercilere sevk ettirildi. 8 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada," Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.