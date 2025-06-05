Mersin’in Erdemli ilçesinde yasadışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıği koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Jandarmada ifadeleri alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.