Sivas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 22 Ekim’de Sivas girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 7 adet fişek ele geçirildi. Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Sivas’a gönderilen silah ve mühimmatın İstanbul Sultanbeyli ilçesinden temin edildiği tespit edildi. İstanbul’da yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genişletilen soruşturmada, silah ve mühimmatları teslim alarak yasa dışı yollardan Sivas’ta satışını yapmaya çalışan 5 şüpheli daha tespit edildi. 5 Aralık’ta Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 89 adet av tüfeği kartuşu ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Bu operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.