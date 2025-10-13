Sivas’ta, Belediye ve Medicana Hastanesi iş birliğiyle kadınların meme kanserine karşı bilinçlenmesi için otobüs durakları pembe renge boyandı.

Sivas Medicana Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Sivas Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Bir Sonraki Durak Mamografi’ sloganıyla başlatılan kampanya, kadınlara günlük yaşamın en görünür noktalarından biri olan toplu ulaşım araçları üzerinden sesleniyor. Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısındaki kritik rolüne vurgu yapılan proje kapsamında, şehirlerdeki toplu ulaşım araçları ve duraklar pembe renge büründürülüyor. Sivas’ta yürütülen kampanyada, Sivas Belediyesi’nin desteğiyle otobüs durakları ve araç içi ekranlarda farkındalık mesajları yer alıyor. Proje, kadınlara kendi sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatarak mamografi taramasının sadece birkaç dakikalık bir işlem olduğuna dikkat çekiyor. Kampanya süresince duraklarda ve otobüslerde meme kanserinin farkındalık rengi pembe öne çıkarken, ekranlarda kendi kendine meme muayenesi ve mamografi hakkında bilgilendirici içerikler yayınlanıyor.