Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Sivas Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Müzik Akademisi programları devam ediyor.
Bu kapsamda; Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müzik Atölyesinde "Müzik Teknolojileri" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Kürşat Taydaş, programda müzik teknolojilerinin gelişimi, yapay zekanın müziğe etkisi, dijitalleşme ile müzik ilişkisi ve müzik eğitiminde kullanılan teknolojiler hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Programa birim amirleri ile akademiye gönüllü olarak başvuran öğretmenler katılım sağladı.
Program sonunda Taydaş’a, Müzik Akademisine sağladığı katkı ve katılımı dolayısıyla plaket takdim edildi.