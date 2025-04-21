Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın Konyaspor’a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, yarın saat 20.30’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası’na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu’nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK’yı 4-0, 4. turda Kepezspor’u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor’u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu’nda Çorum FK ve Eyüpspor’u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor’u evinde 3-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Kupada 6. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan’ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

Bu sezon 4. maç

Konyaspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 3 kez mücadele etti. Süper Lig’de oynanan müsabakaları sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-0’lık skorlarla kazanırken, Türkiye Kupası’ndaki karşılaşma ise 0-0 sona erdi.

Galatasaray, 24. kez finale çıkmak istiyor

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası’nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18’inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir’i geçerek kupayı müzesine götürdü.

Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay cezalı

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1’er maç men cezası almıştı.

Okan Buruk ile Recep Uçar 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor’un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk’un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.