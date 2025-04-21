Büyük ilgi gören Türkiye Oryantiring Şampiyonası ilk iki gün Akhisar ve son gün de Manisa Merkez’de yapılan yarışlar ile tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen 56 kulüpten 1249 sporcunun yarıştığı şampiyonaya 5 sporcu ile katılan Bostanlıspor yine kürsüye çıkma başarısını elde etti.

Bostanlıspor’un milli sporcusu, Türkiye Şampiyonası kademe yarışmalarının genel klasmanda ilk sırada yer alan Büşra Altun, K21A Kategorisinde 3. olarak, bronz madalya ile kulübü Bostanlıspor’u yine kürsüye taşıdı.

14 yaş grubunda Türkiye Şampiyonu olan, 2 yaş büyük kategori 16 yaş grubuna da katılarak başarılı olan Eymen Vatansever 65 yarışmacı arasında 9. sırayı alarak milli takıma da göz kırptı.

K55 kategorisinde Türkiye Şampiyonlukları bulunan Gülşeker Altun 4. olup yaşıtlarına “siz de gelin yarışın” mesajı verdi. K16B kategorisinde Zeynep Berrak Korman 81 rakibi arasından 35., K18B kategorisinde de Bahar Ceylin Kozdere 20. oldu.

Yarışmaları üç gün izleyen ve sporcularıyla birlikte olan Bostanlıspor Başkanı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Avni Erboy, aileleri bir kez daha bu sporu yapmaya davet ederek, “Ailece yarışacağınız, hafta sonları ülkemizin dört bir yanındaki tüm güzellikleri aynı an görerek, sporun keyfini yaşayacağınız bu sporu her yaş grubuna öneriyoruz. Veteran atletler için de ideal bir spor branşı. Ayrıca bisiklet tutkunlarının yarışacağı bisikletli oryantiringe de başlayacağız. Bisiklet meraklısı herkesi kulübümüze bekliyoruz” dedi.