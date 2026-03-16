Kadir Gecesi münasebetiyle Sivas İl Müftülüğü Hastane Manevi Destek personeli tarafından Numune Hastanesi personeli ve hastalarına yönelik program düzenlendi.

Numune Hastanesi ÇAGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa hastane yönetimi, sağlık personeli ve hastalar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Limon, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 'Kadir Gecesinin Önemi ve Faziletleri' konulu konferans verdi. Limon, 'Bu gecenin değeri ve önemi Kadir Suresi'nde 'Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.' (Kadir, 1-5/97) ayetleriyle haber verilmektedir. Kelime anlamıyla, değer, kıymet ve itibar anlamına gelen Kadir Gecesi, asıl anlamını gönüllerimizin şifası ve Allah'ın insanlığa son vahyi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından almaktadır. Her bir anı sonsuz hikmet örülü olan bu gece, hidayet rehberimizin ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla Sevgili Peygamberimize indirilmeye başlandığı müstesna bir zamandır' dedi.

Program sonunda hastane personeli tarafından okunan hatmi şeriflerin duasını yapan Limon, sağlık çalışanlarının gecesini tebrik etti.