Sivas’ta mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ta önceki hafta etkisini gösteren sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Öğlen saatlerinde şiddetinin artıran kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekiplerince kapatılan yolda araçların geçişine izin verilmedi. Ulaşıma kapatılan Sivas-Gürün karayolu otobüs ve tır geçişlerine kapatılırken otomobillerin geçişine açıldı. Tedbir amaçlı kapatılan Kayseri-Malatya karayolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İç Anadolu Bölgesini Karadeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi de kar yağışından etkilendi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda kaldı. Ulaşıma kapatılan Geminbeli geçidinde Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.