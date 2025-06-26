Sivas’ta yatağında baygın bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir (33) için Suşehri ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre olay 23 Aralık 2024’te meydana gelmişti. Eşi Gonca Özdemir’i uyandırmak isteyen Tayfun Özdemir, eşini baygın görünce ihbarda bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybeden Gonca Özdemir’in eşi Tayfun Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Vücudunda darp izlerine rastlanan Gonca Özdemir için Suşehri ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Gonca Özdemir’in annesi Güldeniz Yılmaz, "Ben evladı elinden alınmış acılı bir anneyim, artık susmak istemiyorum. Goncam’ı yavrumu toprağa verdim ama onun hikâyesini toprağa gömmeyeceğim. Her kadın yaşam hakkına sahiptir. Bu ülkede adalet var. Hiçbir kadın beni korumazlar diye korkmamalı, hiçbir anne evladından ayrılamamalı. Ben artık kızımın emaneti olan üç çocuğu için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Adalet istiyorum hem Goncam için hem de bu karanlıkta yalnız bırakılan tüm kadınlar için’’ dedi

İlçe meydanında toplanan kalabalık, halk pazarına kadar yürüyerek slogan attı.