Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla her Cumartesi günü Yenişehir Mahallesi’nde kurulacak olan Doğal Ürünler ve Köy Pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Açılışa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazar, köylerden, ilçelerden ve şehir merkezinden gelen üreticilere açık olacak. Yer tahsisi ve tezgâhlar belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor. Başkan Uzun, “Bu tip pazarları genelde Ege ve Akdeniz’de görürdük. Şimdi Sivas’ta da doğal ürünler halkımızla buluşuyor. Hem üreticimizi destekliyoruz hem de şehrimize değer katıyoruz” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açılışta yaptığı konuşmada üretimin önemine dikkat çekerek, “Gıda, silah ve tıbbi ürünleri kendimiz üretmemiz gerekiyor. Hayat pahalılığı temel sebebi üreticiden alınan malın üzerine fahiş fiyat konularak satıldığı için oluyor. Bizler üreticimizi destekleyeceğiz ki onlar üretmeye devam etsinler. İçeride pazar fiyatları dengeli olsun ve dışarıdan ithal etmek zorunda kalmayalım. Vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. İlk gün olmasına rağmen büyük bir ilgi var. Belediyemiz üretici ile tüketiciyi buluşturmuş, ikisi de desteklemiş ve böylesine güzel bir çalışmaya imza atmış. Teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Pazar; köylerden, ilçelerden ve şehir merkezinden gelen üreticilere açık olacak. Yer tahsisi ve tezgâhlar Belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.