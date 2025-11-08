Sivas’ta bir köyde ahırda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.K’ya ait ahırda yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan traktör ve çeşitli tarım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.