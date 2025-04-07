Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.