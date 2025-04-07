UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile Sivas’ta yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlılar, bugün karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda maçtan önceki son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana ısınmayla başlayan milliler, daha sonra istasyon çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz ziyaret ederek takıma başarılar diledi.

Karşılaşmayı Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Fabienne Michel yönetecek.

Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya’ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Milliler, yarın saat 19.00’da TRT Tabii Spor 6’nın ücretsiz canlı yayınlayacağı karşılaşmada Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Slovenya’yı ağırlayacak.