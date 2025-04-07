Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, limon ihracatına getirilecek yasağa ilişkin, "Bu yasak üreticiyi yok eder. Alınan karar en kısa sürede iptal edilmelidir" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından limon ihracatının geçici yasaklanmasının ardından Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) ilgili meslek komiteleri temsilcileri, Mersin Ticaret Borsası, il ve ilçe ziraat odası başkanları, üretici birlikleri başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı sonunda ortaya çıkan ortak metin imzalanarak, yetkililere iletildi.

"Karar en kısa sürede iptal edilmelidir"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, limon stoklarının yüzde 70’inin küçük üreticiye ait olması nedeniyle en çok küçük üreticinin mağdur olacağını belirterek, kararla Türk narenciye ihracatçısının pazarlarını kaybetme ve dış pazarda güven kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Çakır, "Bu yasak üreticiyi yok eder. Alınan karar en kısa sürede iptal edilmelidir" diye konuştu.

Toplantıda hazırlanan ortak metinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut stoklarda en az 400-450 bin ton limon bulunmaktadır. Türkiye’nin aylık en fazla 20 bin ton limon tüketimi vardır. Eylül 2025 tarihine kadar Türkiye’nin toplam limon tüketimi en fazla 120 bin ton civarında olacaktır. Ve var olan stoklar tüketimin çok üstündedir. Depolardaki limonların yüzde 70’i üreticiye aittir. Türkiye’de limon tüketimi-ihracat rakamları dahil, hiçbir zaman üretimin üstünde olmamıştır. Bu yasaklama kararından en çok Erdemli ve bölgesi başta olmak üzere Mersin ve bölgesindeki küçük çiftçi ve üreticiler zarar görecektir. Zaten girdi maliyetlerinden dolayı ekonomik anlamda zor günler geçiren üreticiler için bu karar, limon üretiminden vazgeçmelerine veya iflaslara yol açacağı gibi bir sonuca neden olabilir. 2019 yılında da benzer bir kararla bölgenin limon üretiminde büyük zararlara neden olunmuştur. O dönemde de satılamayan limon çürüyerek, milli bir servet kaybına neden olmuştur. Eğer bu yasak kaldırılmazsa aynı durum tekrar yaşanacak ve ülkemiz hem güçlü olduğu pazarları kaybedecek hem de ciddi bir döviz kaybı yaşanacaktır. Limon üreticisi, limon bakımını yapamadığı için ya üretimden vazgeçecek ya da kalitesi düşük ürün ortaya çıkacaktır. Müstahsil ve tüccarlar da limon depolamadan vazgeçerek, yaz aylarında ihtiyaç olan limonun arzını sağlayamayacaklardır. Küresel limon pazarında, zaten zor şartlarda rekabet ettiğimiz pazarları kaybetmekle kalmayıp, tekrar o pazarlara girme konusunda büyük riskler oluşacaktır. Yüksek maliyetlerden dolayı zaten durma noktasına gelen limon ihracatına getirilecek ilave bir yasak sektörün ve özellikle küçük üreticinin yok olması anlamına gelmektedir. Narenciye istihdam odaklı bir sektördür. İstihdam edilen insanların büyük bölümünün kadınlar, göçle gelenler veya vasıfsız insan gücü olduğu için sektörün sorun yaşaması aynı zamanda ciddi bir toplumsal soruna yol açacaktır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Ticaret Bakanlığı tarafından alınan limonun ihracatına yönelik geçici durdurma kararı iptal edilmelidir."