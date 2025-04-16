Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.