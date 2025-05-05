Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 35. hafta mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor sahasında Bodrum FK’yı ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri ise satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları 58 TL ve 158 TL olarak belirlendi. Ayrıca 20 yaş ve altı taraftarların ise mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebileceği açıklandı.

Bilet fiyatları ise şöyle: "VIP Alt Tribün: 158 TL, Maraton Alt ve Üst Tribün: 58 TL, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL, Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL, Misafir Tribün: 75 TL"

Sivasspor Kulübü’nden çağrı

Sivasspor Kulübü ise maç için taraftarları stadyuma davet etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Bu sezonun iç sahadaki son maçı, aynı zamanda takımımız için büyük önem taşıyan bir final niteliği taşımaktadır. Sivasspor’umuzun sahadaki mücadelesine tribünlerden güç vermek için tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz. Haydi Sivas. Kırmızı-beyaz sevdamıza sahip çıkalım, tribünleri dolduralım, takımımıza galibiyet yolunda itici güç olalım. Birlikte başaracağız" ifadesi kullanıldı.