UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü karşılaşmasında Slovenya ile Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşan Türkiye’yi Sivaslılar yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ücretsiz biletleri günler öncesinden tükenirken Sivaslı futbolseverler Milli Takım için tribünleri doldurdu

2016’da hizmete açılan Sivas 4 Eylül Stadyumunda milli maç heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü karşılaşmasında Slovenya ile Sivas’ta karşı karşıya geliyor. Türkiye maçına Sivaslı sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla milli takıma destek oldu. Taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta ay-yıldızlı ekibe destek oldu.