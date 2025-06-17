Sivas’ın Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sivas’ta sağlık alanında yatırımlar devam ediyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul’un destekleriyle yapılan Gürün 2 No’lu Sevgi-Ömer Yurdakul Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Acil müdahale odaları, personel dinlenme alanları, yönetim ofisi, ambulans garajı ve depo alanları gibi birçok alan sahip olan istasyonun açılışına,

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul ve ailesi ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, " Elbette sadece merkezde değil ilçelerimizde de vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşması bizim açımızdan son derece önemli" diye konuştu.

"Sivas’ımız son yıllarda güçlü bir sağlık altyapısına kavuştu"

Sivas’ta son yıllarda sağlık alt yapısının güçlendiğini ifade eden Vali Şimşek "Malumunuz, sağlık hizmetleri bir toplumun huzur ve refahının temel direklerinden biridir. Devletimizin sağlık alanındaki yatırımlarıyla birlikte, Sivas’ımız da son yıllarda güçlü bir sağlık altyapısına kavuştu. Modern hastanelerimiz, donanımlı aile sağlığı merkezlerimiz, yaygın 112 acil sağlık istasyonlarımız ve alanında uzman sağlık çalışanlarımızla vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaktayız. Elbette sadece merkezde değil ilçelerimizde de vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşması bizim açımızdan son derece önemli. Bu nedenle özellikle ilçelerimizdeki hastanelerimizi yeniliyor ve 1. Basamak Sağlık Hizmetlerini de yaygınlaştırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projeyi de 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından son derece kıymetli görüyorum" şeklinde konuştu.

"Devlet ve millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi"

Hayırsever katkıları ile yapılan istasyonun, devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Vali Şimşek "Kuşkusuz ki, bu anlamlı projenin hayata geçmesinde başta bağışçımız Sayın Oğuz Yurdakul olmak üzere, emeği geçen herkese müteşekkiriz. Devlet ve millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birini bugün burada hep birlikte yaşıyoruz. İnşaatı, Kaymakamlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün gözetiminde başarıyla tamamlanan bu modern tesis, acil müdahale odaları, dinlenme alanları, ambulans garajı ve teknik altyapısıyla tam donanımlı bir şekilde halkımıza hizmet verecektir. Bu anlamlı eserin ilçemize, vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyor" dedi.