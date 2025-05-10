Sivas Belediyesi, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurulacak Kurban Pazarını bu yıl daha modern ve düzenli bir ortam sunmak amacıyla Sivas-Kayseri Karayolu’nun 20. kilometresindeki Kovalı Mevkii’nde kuracak.

Sivas Belediyesi’nden gelen açıklamaya göre canlı hayvan ve ot borsası olarak inşa edilip uzun süredir atıl durumda bekleyen milyonluk tesisler, vatandaşlara daha konforlu, temiz ve güvenli bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından Kurban Pazarı olarak hizmete sunulacak.

Kurban Pazarı’nda yer almak isteyen vatandaşlar için başvurular 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak. Başvuru süreci 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Başvuru dilekçeleri, Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Çadır ve padok yerleri için kura çekimi, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çadır yeri kuraları saat 14.00’te, padok yerleri ise saat 15.00’te çekilecek. Bölgede kurbanlık satışları 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla başlayacak.

Öte yandan, Kovalı Mevkii’ne ulaşımın kolaylaştırılması adına otobüs seferleri başlatılacak.