Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Semih Selman Bozkurt Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri katıldı. Sivas’ın ekonomik ve ticari gelişimi açısından önemli başlıkların görüşüldüğü toplantıda, meslek komitelerinin ekonomik şartlara uyumlaştırılması, TOBB İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı, Sivasspor’a destek ve Bankalar Caddesi’nde yapılacak yeni bina konusu ele alındı. Meslek komitelerinin daha etkin hale gelmesi amacıyla bir Çalışma Komisyonu kurulmasına karar verildiğini ifade eden Başkan Özdemir, komisyon aracılığıyla meslek gruplarının sahadan gelen verilerle yeniden şekillendirileceğini söyledi.

"Binanın yapımı için TOBB’dan ilimize kaynak kazandırdık"

TOBB’dan sağlanan önemli destekle ilgili açıklamalarda bulunan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Binanın yapımı için TOBB’dan ilimize kaynak kazandırdık. Bu kaynakla, mülkiyeti STSO’ya ait olan arsaya yeni bir bina inşa edeceğiz. Desteğin şehir ve bölge adına büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Yapacağımız bina ile hem bölgeye hem de şehrimize değer katacağız. Meslek komitelerimizin, ülkemizin ve dünyanın hızla değişen ekonomik şartlarına daha etkin şekilde uyum sağlaması adına Çalışma Komisyonu’nu kuruyoruz. Bu komisyon aracılığıyla sektör temsilcilerimizin bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanacak, sahadan gelen verilerle Meslek Gruplarımızı şekillendireceğiz. Hep birlikte iş dünyasının geleceğine yönelik stratejik adımlar atma noktasında fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.