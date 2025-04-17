Özbek akademik personeli, Fırat Üniversitesinde eğitim programına katıldı. Özbek konuklar kendi üniversitelerinin kuruluşunun beşinci yılı onuruna anlamlı bir "Şükran Günü" etkinliği düzenledi.

Fırat Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir iş birliğine daha ev sahipliği yaptı. III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu kapsamında, Fırat Üniversitesi ile Denov Girişimcilik ve Pedagoji Enstitüsü arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde, 12-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Özbek akademik personel FÜ’de eğitim programına katıldı.

Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birim Başkanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen eğitim programı sonunda, Özbek konuklar kendi üniversitelerinin kuruluşunun beşinci yılı onuruna anlamlı bir "Şükran Günü" etkinliği düzenledi. Etkinliğe Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. İzzet Taşar ile eğitimi veren akademik personel katılım sağladı. Özbek akademisyenler, etkinlikte kendi kültürlerine ait geleneksel yemekleri pişirerek davetlilere ikramda bulundu.

Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. İzzet Taşar, etkinlikte yaptığı konuşmada Fırat Üniversitesinin uluslararası iş birliklerini artırma hedefi doğrultusunda yapılan bu tür programların önemine değinerek, üniversite yönetimine, katkı sunan akademisyenlere ve Özbek misafirlere teşekkür etti.