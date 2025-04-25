23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları çerçevesinde Sivas Belediye Meclisi 105. yıl gündemi ile toplandı. Bu özel oturumun konukları, kent merkezindeki ortaokullardan seçilen öğrenciler oldu.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un idaresindeki toplantıya meclis üyesi olarak katılım sağlayan öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişini daha yakından tanıma ve demokratik süreçleri deneyimleme imkanı buldu.

Toplantıda öğrencilere hitap eden Başkan Dr. Adem Uzun, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu nedenle onların fikirlerini almak, onları her alanda desteklemek bizim en önemli görevimiz. Bugün burada, çocuklarımızın da bizimle birlikte bu önemli gündemi değerlendirmesi, demokratik katılımın önemini gösteriyor. 23 Nisan’ın coşkusunu hep birlikte yaşarken, gençlerimizin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum.” dedi.

Oturumda, Sivas’a kazandırılan hizmetler detaylı bir şekilde ele alınırken yapılacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Uzun gündemdeki maddeleri oylamaya sunarken meclis üyeleri de tek tek söz alarak görüşler ve önerilerini dile getirdi.

FİLİSTİN'E DESTEK VE ZULME KARŞI DURUŞ

Katılımcılar arasında duyarlılığıyla dikkat çeken bir öğrenci, Filistin halkına yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Filistin bayrağı ile meclise katılan öğrenci, yaşanan zulme karşı duruş tüm Sivaslıları daha duyarlı olmaya çağırdı.

23 Nisan özel oturumu dilek ve temenniler bölümü ile sonra erdi.