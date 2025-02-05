Şişli Belediyesi, İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 350 personel ve 33 araç görev yapacak. Şişli’de toplam 837 sokak ve 77 caddede kullanılmak üzere 130 ton tuz stoklarda bulunduruluyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, kentte bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Şişli Belediyesi, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede hayatın aksamaması için tüm önlemleri aldı. Kar yağışı başlamadan önce son kontrollerini gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. İlçede 25 mahalledeki 837 sokak, 77 cadde ve 3 bulvarda 350 personelle 10’u küreme ve tuzlama olmak üzere toplam 33 araç görev yapacak. 130 ton tuz ise stoklarda bulunduruluyor. Yoğun kar yağışının trafiğe etkilerini en aza indirmek ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için Şişli Belediyesi’nin Yol Bakım Şefliğinde koordinasyon merkezi oluşturuldu.

"Var gücümüzle sahada olacağız"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 mahalle, 837 sokak, 77 cadde ve 3 bulvarda toplam 350 personelimiz; 10’u küreme ve tuzlama olmak üzere toplam 33 aracımız görev yapacak. 130 ton tuz stokumuzla gerekli müdahaleleri anında yapacağız. Olumsuz hava şartlarına karşı var gücümüzle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Kar yağışına karşı mobil destek hizmetleri

Şişli Belediyesi’nin sabah ve akşam olmak üzere farklı noktalarda mobil büfelerle çorba ikramı devam ederken yoğun kar yağışı durumunda kritik noktalarda ekstra mobil büfelerden de hizmet verilecek. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Mecidiyeköy Meydanı başta olmak üzere belli noktalarda vatandaşlara çorba ve su ikram edilecek.

Ekipler can dostlar için sahada olacak

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında sokaktaki can dostlarının yanında olmaya devam edecek. Rehabilitasyon Merkezi, mama dağıtım ekipleri ve hasta-yaralı hayvana müdahale ekipleri aralıksız hizmet vermeye devam edecek. 136 noktada haftalık 500 kilogram besleyici kuru mama dağıtımı planlanıyor.