İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazı’nda adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle iki yaka arasında görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul Boğazı’nda sisin etkili olmasıyla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sis nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de adeta sis perdesiyle kaplandı.