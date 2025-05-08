Şırnak’ta doğada bitkin ve yaralı halde bulunan 3 yaban hayvanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Güçlükonak Polis Merkezi ekiplerince yaralı halde bulunan bir çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), Cizre Bozalan Jandarma Karakolu personelince teslim edilen bir ebabil (Apus apus) ve duyarlı bir vatandaşın getirdiği bir kaplumbağa (Testudinidae), Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesindeki rehabilitasyon ünitesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, tedavi ve bakım süreçleri tamamlandıktan sonra hayvanların doğal yaşam alanlarına salınacağını bildirdi.

Müdürlük yetkilileri, vatandaşların yaban hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu söyledi.