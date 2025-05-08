Sakarya Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcusu, Adana’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul Sporları’nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu Ecrin Yılmaz, 6 ve 8 Mayıs tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul Sporlarında mindere çıktı. Yıldızlar kategorisi 41 kilogramda mücadele veren sporcu, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Nefes kesen bir performans ortaya koyarak şampiyonluğa uzanan Ecrin Yılmaz, kulübüne ve tüm Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı.