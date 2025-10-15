Şırnak merkeze bağlı Koçbey köyünde başlatılan "Sıfır Emisyonlu İçme Suyu Projesi" ile köyün içme suyu ihtiyacı tamamen güneş enerjisinden karşılanacak.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, 100 metreküplük su deposu ve 13 bin 400 metrelik içme suyu hattı inşa ediliyor. Güneş panellerinden elde edilen enerjiyle çalışan sistem, su temininde çevreye zarar vermeden ve enerji maliyeti olmadan sürdürülebilir bir çözüm sunacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Murat Çiçek, projenin hem enerji verimliliği hem de çevre dostu altyapı bakımından örnek bir uygulama olduğunu vurguladı. Proje tamamlandığında Koçbey köyü, Şırnak’ta yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk içme suyu sistemine sahip köy olacak.