Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı kapsamında 3. sınıf öğrencilerine test ve ölçüm yapıldı.

Şırnak’ta ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı Şırnak İl merkezi ve İdil ilçelerinde tamamlandı.

2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi 3. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri Mart ayından itibaren başladı. Çalışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri tarafından yapılıyor. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, yapılan programla öğrencilerin yetenekleri istikametinde en doğru şekilde spora branşlarına yönlendirilmesinin sağlanacağını söyledi. Din, Yaklaşık olarak 11 bin öğrenciye yetenek taraması yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde yetenek taraması tüm illerimizde bu yaş gruplarında yapılmaktadır. İlimizde de bu sene itibari ile yetenek taraması çalışmalarını başlattık. Bunu tüm ilçelerimizde uygulayacağız. Şu an merkez ile İdil ilçemizi bitirdik. Yaklaşık 11 bin öğrencimiz bulunuyor. Hedefimiz tamamını tarayıp çocuklarımızın gerçek yeteneklerini tespit edip bunları ortaya çıkarmak. Akabinde bu çocuklarımızın kendi yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirerek ülkemizde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alabilecek yetenekleri tespit etmek daha sonra bunları en büyük hedef olan olimpiyatlara doğru hazırlamak hedefi ile yetenek taramamızı ilimizde yaptık yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Koordinatörü Mehmet Batak "Gençlik ve spor bakanlığımız himayelerinde yapılmış bir programdır. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencilerimizi alıyoruz, testlerine bakıyoruz. Burada başarılı olan öğrenciler bir sonraki teste geçiyorlar ve ikinci testten de sonuçlarını alıyoruz. Buna göre bakanlığımızın değerlendirmesine göre çocuklar hangi branşta başarılıysa o branşa yönlendiriyoruz. Örneğin, basketbol, voleybol tenis veya atletizm hangi branşta başarılıysa o branşlara yönlendirip velilerine bilgi veriyoruz. Çocukları eğitip milli takım seviyesine getirmek içinde çaba harcıyoruz. Başarılı olan sporcular daha sonra ülkemizi milli takım yarışmalarında, milli takım müsabakalarında temsil ediyor. Burada ki amaçta zaten daha çok yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarmak. Hedefimizde 10 bin öğrenciyi taramak var bu sene. Eğer 10 bin öğrenciyi tarayabilirsek çok iyi bir seviyeye ulaşmış oluruz. En ücra köşedeki köylerimiz dahil bu taramadan öğrencileri yararlandırmayı çalışıyoruz. 10 bine ulaşabilirsek çok iyi bir başarı elde etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

İleride başarılı bir sporcu olmayı hedefleyen 3. sınıf öğrencisi Ecrin Atak ise, "Biz buraya yetenek taraması için geldik. Burada koşuyoruz, boyumuzu ölçüyorlar, zıplamamızı ölçüyorlar ve burada ne kadar hızlı koştuğumuzu ölçüyorlar. Buradan sonra da eğlenmek için de eğlenme yerine götürüyorlar. Burada çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu.