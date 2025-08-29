Şırnak’ta "İlk Evim İlk Arsam Projesi" kapsamında atılacak adımlar yapılan toplantı ile masaya yatırıldı.

İl Toprak Koruma Kurulu, tarım alanlarının korunmasından güneş enerjisi yatırımlarına kadar birçok başlığı ele alarak şehrin geleceğini şekillendirecek kararlar için toplandı. Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan’ın başkanlığında valilikte gerçekleşen "İlk Evim İlk Arsam Projesi" toplantısına, Şırnak Belediye Başkanı Abdullah Som, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Kurulda, kentin tarımsal yapısını ve çevresel dengelerini gözeterek yatırımların planlanması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda İlk Evim İlk Arsam Projesinin yanı sıra kamu kurumlarına tahsis edilecek alanlar ve yenilenebilir enerji yatırımları da gündeme alındı.