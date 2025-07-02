Şırnak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, düzenlenen törenle açıldı.

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, spor okullarının çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yaz boyunca tüm spor tesislerinin çocuklara açık olacağını belirten Ekici, "Bütün bu imkanları sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Spor yapmaya devam edeceğiz. Yaz boyunca en güzel sportif faaliyetleri yapmanızı temenni ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise spor salonlarının yalnızca spor yapılan alanlar değil, aynı zamanda disiplin, arkadaşlık, paylaşım ve sağlıklı yaşam bilincinin temellerinin atıldığı eğitim yuvaları olduğunu vurguladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Din, "Evlatlarımızı en iyi şekilde eğitmek, onlara spor ahlakını ve disiplinini aşılamak önceliğimizdir. Bu süreçte velilerimizin desteği bizler için çok kıymetlidir" dedi.

Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirilirken, sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, öğrenciler ve veliler katıldı.